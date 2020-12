Botricello, mamma positiva al coronavirus. Chiuse tre classi

Il sindaco di Botricello, Michelangelo Ciurleo, ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli alunni di tre classi. All’origine della disposizione c’è la positività al coronavirus di una mamma.

La chiusura riguarda due seconde classi delle scuole primarie e una seconda della scuola secondaria di primo grado. Si tratta delle aule frequentate dai figli della donna.

Sospensione per “dieci giorni e comunque fino all’espletamento dei tamponi che dovranno essere effettuati dall’Asp sui bambini figli della signora risultata positiva al test”, è scritto nell’ordinanza, in cui il sindaco ha inoltre evidenziato di “procedere a comunicare ai genitori degli alunni interessati del provvedimento e ai docenti che hanno avuto contatti con i figli della signora risultata positiva, di espletare isolamento fiduciario per 10 giorni”.