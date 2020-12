Operazione “Clinica malata”, condannati Ciro e Fabrizio Rosano Tricarico

Condanna per Ciro Rosano Tricarico, 63 anni, e di Fabrizio Rosano Tricarico, 27 anni, entrambi di Belvedere Marittimo e titolari, al tempo dell’indagine, della clinica Rosano Tricarico di Belvedere Marittimo.

Il Tribunale di Paola ha infatti pronunciato la sentenza di condanna nei confronti dei due indagati per il crack della Clinica Tricarico, nell’ambito di un’operazione della Guardia di finanza coordinata dalla Procura di Paola, con a capo il Procuratore Pierpaolo Bruni.

I due sono infatti ritenuti responsabili dei reati contestati con la relativa aggravante per Ciro Rosano Tricarico; con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante per Fabrizio Rosano Tricarico.

Ciro Rosano Tricarico è stato condannato a 5 anni di reclusione, e Fabrizio Rosano Tricarico a tre anni e dovranno inoltre pagare le spese processuali.

La clinica di Belvedere Marittimo, gestita dalla famiglia Rosano Tricarico, più volte attenzionata dai militari della Guardia di finanza per una esposizione che ha raggiunto i 97 milioni di euro, era stata posta sotto sequestro nel mese di giugno, quando i finanziari hanno eseguito 3 misure cautelari personali e sequestri preventivi, sia in forma diretta che per equivalente, per circa 7 milioni di euro nei confronti di 4 indagati tutti legati da parentela.