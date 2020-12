Cariati, sindaca unisce in matrimonio Glory e Goodluck

Glory e Goodluck, alla presenza del loro piccolo Anointede, hanno detto sì. È successo a Cariati, dove la sindaca Filomena Greco ha presieduto la cerimonia ospitata a palazzo Venneri.

“Così come tanti altri uomini e tante altre donne, la coppia è approdata sulle nostre coste con la sola speranza di conquistare una vita dignitosa, libera e sicura. La nostra comunità – prosegue il Primo Cittadino – ha ancora una volta aperto loro le braccia ed il cuore, accompagnandoli nello studio della nostra lingua e della nostra cultura, per garantire loro maggiore autonomia e libertà di conoscere e relazionarsi con tutti, nel rispetto delle leggi e dell’identità della nostra terra”, ha detto la prima cittadina.

“In un momento di chiusura e restrizioni come quello che stiamo vivendo, la celebrazione di una nuova unione civile tra due giovani nigeriani, ospiti del progetto SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), rappresenta un segnale di apertura e continuità alle attività di integrazione ed accoglienza che la pandemia non potrà arrestare. Cariati e la Calabria restano, anche in questa emergenza, terra di accoglienza”, ha concluso la sindaca.