Covid, in 24 ore incremento di 318 casi. In una settimana 60 decessi

Sale ancora la curva dei contagi, ma sale anche il numero di persone guarite. Sono 318 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, martedì 1 dicembre, nel bollettino della Protezione civile. (LEGGI il bollettino di ieri). Se la provincia di Crotone e Vibo Valentia non registrano alcun nuovo positivo, Cosenza registra 165 nuovi contagi, Reggio Calabria 125 e Catanzaro 27.

Invece sono 5.762 i guariti (+346) e 301 i decessi (+6). Un dato, quello dei decessi, che nell’ultima settimana ha portato il computo settimanale a 60.

Sono 417 le persone ricoverate in reparto (+17) e 40 i pazienti più gravi nelle terapie intensive (-2). Mentre le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 10.512 (-49). I casi totali dall’inizio della pandemia da virus Sars-CoV-2 si attestano a quota 17.032. Casi scoperti dai test effettuati: 2.298 e 2.150 persone testate.

I CASI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel territorio reggino i nuovi positivi sono 125. Dall’inizio della pandemia il totale delle persone che hanno contratto il nuovo virus sono state: 6.357. Attualmente i casi positivi sono 3.211, di cui 115 in reparto; 20 nell’ospedale di Gioia Tauro(-1); 10 in terapia intensiva. I casi chiusi sono 3.146, di cui 3.069 persone guarite (+177) e 77 decessi.

Nel territorio cosentino i nuovi contagi sono 165. Dall’inizio della pandemia il totale delle persone che hanno contratto il nuovo virus sono state: 5.240. I casi attivi sono 4.259, di cui 128 in reparto nell’ospedale di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano e 19 al presidio ospedaliero di Cetraro (+23); 17 in terapia intensiva (-1), 4.083 in isolamento domiciliare (+130). I casi chiusi sono 981, di cui 856 persone guarite (+9) e 125 decessi (+4).

Nel territorio catanzarese l’incremento è di 27 casi. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono stati: 2.450. Attualmente i casi attivi sono 1.605, di cui 72 in reparto; 13 in terapia intensiva (-1); 1.520 in isolamento domiciliare (-47). I casi chiusi sono 845, di cui 781 persone guarite (+79) e 64 decessi (+1).

Nel territorio crotonese dove, oggi non è stato registrano nessun nuovo contagio, dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus sono state: 1.557. I casi attivi sono 973, di cui 36 in reparto (-4), e 937 in isolamento domiciliare (-48). I casi chiusi sono 528, di cui 570 perone guarite (+48) e 14 decessi (+1).

Nel territorio vibonese, in cui non è stato registrato nessun nuovo contagio, dall’inizio della pandemia sono le persone che hanno contratto il coronavirus sono state: 943. Attualmente i casi attivi sono 641, di cui 15 ricoverati (-1), 626 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 302, di cui 282 persone guarite, e 20 decessi.

Per quanto riguarda i pazienti provenienti da altre regioni o stato estero i casi attivi sono 313, tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 172, di cui 171 guariti e un decesso. È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 74.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

ITALIA. CALA LA CURVA, MA I DECESSI SONO 785

Cala la curva dei contagi nel nostro paese, ma il dato dei decessi si mantiene ancora alto e a tre cifre. Nelle ultime 24 ore sono stati 19.350 i nuovi contagi che porta il totale delle persone che hanno contratto il virus a 1.620.901. I decessi sono stati 785, per un totale di 56.361 vittime da febbraio.

Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 784.595, con un aumento di 27.088 casi nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 779.945.

Diminuisce la pressione sul sistema sanitario. I pazienti ricoverati con sintomi oggi sono 32.811, con un decremento di 376 casi, mentre quelli più gravi in terapia intensiva sono 3.663, con un calo di 81 casi. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 743.471.

Per 182.100 effettuati, ovvero 51.576 in più rispetto.

I CASI REGIONE PER REGIONE

È sempre la Lombardia la regione con più contagi (+4.048), seguono poi il Veneto (+2.535), la Puglia (+1.659) e il Lazio (+1.669). Questi i casi distribuiti regione per regione: Lombardia 411.839 (+4.048); Piemonte 169.133 (+1.617); Campania 156.432 (+1.113); Veneto 148.127 (+2.535); Emilia-Romagna 124.541 (+1.471); Lazio 121.449 (+1.669); Toscana 104.099 (+658); Sicilia 65.085 (+1.399); Puglia 55.979 (+1.659); Liguria 52.023 (+339); Friuli-Venezia Giulia 31.386 (+736); Marche 30.143 (+337); Abruzzo 28.420 (+396); Umbria 23.952 (+144); P. A. Bolzano 23.871 (+94); Sardegna 21.895 (+420); P. A. Trento 15.889 (+156); Basilicata 8.298 (+156); Valle d’Aosta 6.535 (+25); Molise 4.773 (+60).

(ultimo aggiornamento 18:15)