In fila per ritirare vaccino, ma il lotto viene bloccato e ritirato

In fila per ore per ritirare il vaccino. Peccato che il lotto di vaccino Fluad, destinato alle persone più anziane, non sia stato consegnato. È successo a Cosenza dove i medici di base si erano messi in fila per per ritirare le dosi di vaccino da somministrare ai propri assistiti ma, dopo ore di attesa, è arrivato uno stop improvviso a causa del ritiro del lotto vaccinale.

Il lotto è stato ritirato e bloccato dal ministero per "non meglio specificati motivi". I medici si erano ritrovati nella sede della farmacia territoriale dell'Azienda sanitaria provinciale con i colleghi del territoriale ambito 1 - Cosenza-Savuto, Valle Crati, Jonio nord-sud, per ritirare alcune dosi di vaccino.