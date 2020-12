Cariati, danno fuoco ai terreni per il pascolo: denunciati

Avrebbero incendiato una vasta superficie in località Muranera di Cariati, in modo da distruggere il bosco e la macchia mediterranea e sfruttare il terreno per il pascolo. Si tratta di due fratelli proprietari di un’azienda agricola del posto, raggiunti oggi da una denuncia dei Carabinieri Forestali per incendio boschivo doloso.

Nello specifico, i due si sarebbero resi responsabili di un incendio, avvenuto nello scorso mese di ottobre, che ha coinvolto oltre 11 ettari di macchia mediterranea, di area boschiva e di uliveti abbandonati. Terreni adiacenti al pascolo, che si sarebbero dunque illecitamente aggiunti alle aree già di proprietà dell’azienda agricola.

Sempre nel corso del controllo operato dai militari, è emerso che i due uomini avevano già occupato un altro terreno senza alcuna autorizzazione, sradicando, anche in quel caso, vegetazione ed arbusti.