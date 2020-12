La moda sempre più green: il nuovo progetto del Gruppo Armani

Forse non tutti lo sanno ma lo stilista Giorgio Armani è noto per la sua sensibilità nei confronti di questioni come l’impatto ambientale e il problema della povertà del mondo. Nella situazione attuale, viene sentita con ancora maggiore impellenza l’esigenza di aiutare concretamente chi è in prima linea. Non sorprende quindi che il gruppo Armani abbia deciso di lanciarsi in una nuova iniziativa, l’Emporio Armani Green Project, che si pone l’ambizioso obiettivo di sostenere le associazioni no profit impegnate nella tutela del nostro pianeta.

Il lancio dell’Emporio Armani Green Project

L’Emporio Armani Green Project è un progetto davvero responsabile, consapevole e di tutto rispetto lanciato dal gruppo capitanato dallo stilista italiano Giorgio Armani. Nell’ottica di incentivare lo sviluppo sostenibile, Emporio Armani ha avviato una serie di progetti nei paesi in cui è presente per sostenere l’ampliamento del verde. Durante la grande emergenza sanitaria di questi mesi, inoltre, Armani ha già donato una parte del ricavato di tutte le sue boutique sparse nel mondo per finanziare più di cinquanta associazioni che si occupavano della lotta contro la pandemia. Durante le feste natalizie donerà, come ha sempre fatto, uno speciale contributo all’associazione di Milano, l’Opera San Francesco per i Poveri, che offre pasti caldi gratuitamente a tutti i senza tetto e a chi ne ha più bisogno.

Tra tutte le iniziative che Emporio Armani porterà avanti ci sarà anche il sostegno a Save the Children per finanziare il progetto in Mozambico, che raggruppa programmi di scuola e informazione, sicurezza alimentare e progetti a supporto della salute delle donne incinte e dei bambini appena nati. Un impegno che si può percepire anche nelle ultime collezioni dell’Emporio italiano che vedono indumenti di pregio, come per esempio il classico giubbotto di Armani, ripensati in una veste più sostenibile e attenta a evitare gli sprechi. Decisamente sportiva e moderna, la capsule R-EA (“Recycling-Emporio Armani”) è realizzata interamente con materiali riciclati. Viene così affermato su tutta la linea il pensiero su cui Giorgio Armani lavora già da tempo, quello della sostenibilità ambientale e del limitare l’impatto umano sul nostro mondo.

La visione sostenibile del famoso stilista

Rinnovarsi e reinventarsi, è questa la formula del successo secondo lo stilista Giorgio Armani. Di recente ha infatti invitato tutti gli attori che operano nel comparto della moda a ripensare agli sprechi della filiera e impegnarsi attivamente per cercare di ridurli il più possibile. La moda, dice lui, ha bisogno di essere assaporata con calma, senza avere la fretta di continuare a far uscire nuovi capi e nuove collezioni. La soluzione non è quindi bombardare i negozi di ogni tipo di indumento per ogni stagione, ma concentrarsi sui capi della stagione presente, andando incontro in maniera più mirata agli interessi del pubblico acquirente.

In più Armani ha cercato di rinnovarsi anche tramite l’e-commerce su internet, utilizzando i canali a propria disposizione per presentare le sue ultime collezioni in diretta a un pubblico più ampio possibile. Il suo obiettivo in questo campo è proprio di reinventare nei prossimi anni il mercato della moda online e riprogettare l’esperienza d’acquisto delle sue collezioni, sfruttando sia i canali fisici che quelli digitali del Gruppo Armani.

Di fronte ai cambiamenti in atto non resta, come saggiamente suggerito anche da uno degli stilisti italiani più famosi al mondo, che rimboccarsi le maniche e darsi da fare.