Corigliano-Rossano, divieto di avvicinamento per presunto pusher

Insospettiti dagli strani movimenti di un’autovettura, continuamente in giro in una piccola area urbana di Rossano, gli agenti hanno deciso di intervenire con un blocco stradale, che ha permesso di individuare un presunto corriere della droga.

Nello specifico, alla guida dell’auto si trovava un trentaseienne del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di spaccio. A seguito della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 3 dosi di marijuana, pronte verosimilmente alla vendita.

Il ritrovamento ha quindi esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti ulteriori 164 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento ed il peso delle dosi. Visti i precedenti, l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Nella stessa giornata inoltre è stato emesso un divieto di avvicinamento a carico di un trentacinquenne incensurato, che si sarebbe reso colpevole di atti persecutori e minacce, arrivando a danneggiare la vettura di una giovane.