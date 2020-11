Covid-19. Avanzano i lavori per l’attivazione di 4 posti letto di intensiva a Paola

Procedono celermente le iniziative per l’attivazione, quanto prima, di 4 posti letto di terapia intensiva presso lo Stabilimento Ospedaliero di Paola. A renderlo noto è la Direzione Generale dell’Asp di Cosenza.

I letti sono stati consegnati nella giornata di oggi, l’acquisizione degli stessi – informa l’Asp - è avvenuta attraverso la procedura indetta dal Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19 per le attrezzature mediche strumentali per gli allestimenti di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva.

Sono stati già inviati agli operatori economici gli ordinativi per acquisire le restanti attrezzature mediche, (monitor, multi-parametrici, emogas-analizzatori, elettrocardiografi e quant’altro necessario).