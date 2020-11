Covid. Strada a Crotone: confronto col ds dell’ospedale per gestione pazienti

È giunto a Crotone nel primo pomeriggio di oggi il fondatore di Emergency Gino Strada. La “visita” non è casuale poiché è collegata alla gestione dell’ospedale da campo che è in corso di allestimento davanti all'ospedale “San Giovanni di Dio”.

La Protezione civile della Calabria sta infatti finendo di allestire gli interni delle due tende, con 20 posti letto destinati a pazienti Covid, fornite dall'Esercito Italiano che sono state installate nel piazzale del vecchio pronto soccorso e sono direttamente collegate al reparto del nosocomio crotonese dedicato ai pazienti positivi.

Il leader di Emergency – che gestirà con il suo staff l’ospedale da campo - ha avuto in queste ore un confronto con il direttore sanitario del nosocomio crotonese, Lucio Cosentino, per chiarire i dettagli della collaborazione per la gestione dei pazienti covid.

Per la mattinata di domani, 1 dicembre, è previsto un sopralluogo di Strada presso l’area ospedaliera della città.

Nel pomeriggio di domani, inoltre, è prevista una conferenza stampa convocata da Emergency con la presenza di Gino Strada per affrontare i punti principali del proprio intervento in Calabria.