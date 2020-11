Covid-19. Novembre conclude con un numero stabile di contagi +270, troppi però i morti + 14

Questo mese di novembre – alquanto critico per numero di contagi da Covid-19 - si conclude per la Calabria con una stabilizzazione, attestatosi anche oggi, 30 novembre, con una soglia al di sotto dei trecento nuovi positivi.

Dopo i 294 nuovi casi registrati ieri (LEGGI), il bollettino odierno diramato dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria indica + 270 nuovi contagi ma, purtroppo, un numero molto alto di vittime, 14 solo nelle ultime 24 ore.

Solo due settimane fa si viaggiava ad una media di oltre cinquecento positivi al giorno, numero che sta sensibilmente diminuendo in queste ore smussando leggermente la curva dei contagi.

I casi di contagi provincia per provincia vedono Reggio Calabria e Crotone in parità (+97), seguite dalla provincia di Cosenza (+63),di Catanzaro (+ 13) e infine Vibo Valentia che dopo tanti giorni torna a non contare casi con 0 positivi nelle ultime ore.

Su tutto il territorio regionale ad oggi sono stati sottoposti a test 354.571 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 364.247. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 16.714 (+ 270 rispetto a ieri), quelle negative 337.857.





I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 6.232 (+97), e così distribuiti: casi attivi 3.263 (118 in reparto; 18 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 3.117 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.969 (2.892 guariti, 77 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 5.072 (+63): casi attivi 4.107 (106 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano e 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 18 in terapia intensiva, 3.953 in isolamento domiciliare); casi chiusi 968 (847 guariti, 121 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 1.562 (+97): casi attivi 1025 (40 in reparto; 985 in isolamento domiciliare); casi chiusi 535 (522 guariti, 13 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 2.415 (+13): casi attivi 1.653 (72 in reparto; 14 in terapia intensiva; 1.567 in isolamento domiciliare); casi chiusi 765 (702 guariti, 63 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 945 (+0): casi attivi 642 ( 16 ricoverati, 626 in isolamento domiciliare); casi chiusi 302 (282 guariti, 20 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 313 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 172 casi chiusi (171 guariti, 1 deceduto).

È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 171.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

CONTAGI COVID-19 IN ITALIA

Su tutto il territorio nazionale sono 16.377 i casi positivi in tutta Italia, leggermente in meono rispetto ad ieri ma aumentano, purtroppo, i decessi + 672 nuovi. Gli attualmente positivi al coronavirus sono 788.471, con un calo di - 7.300 persone.