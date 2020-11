Scuola abbandonata usata come deposito di droga. All’interno più di 8mila euro di sostanze

Era usato come deposito di sostanze stupefacenti l’istituto scolastico “Gravina” in via Carducci a Crotone. Gli agenti delle volanti, durante un controllo, hanno notato diverse persone nei pressi dell’edificio che, sono scappate alla vista della Polizia. Da qui la decisione da parte degli agenti di controllare l’interno.

Nel corso del controlli, i poliziotti hanno controllato i locali antistanti la scuola e, all’interno di un’intercapedine, hanno trovato diverso materiale per il confezionamento, come rotoli di pellicola per alimenti e bilancini di precisione.

Gli agenti hanno quindi setacciato tutti i locali, e una volta arrivati al piano superiore, hanno trovato, ben nascoste, diverse buste di cellophane contenenti marijuana per un totale di circa 800 grammi. La marijuana, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato più di 8mila euro. La sostanza è stata sequestrata.