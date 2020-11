Maltempo a Crotone, il rapporto dell’Arpacal: “Non pioveva così dal 1916”

La precipitazione giornaliera registrata dalla stazione di Crotone il 21 novembre 2020 è la più alta in assoluto dal 1916. È la conclusione del rapporto del Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, diretto da Eugenio Filice, trasmesso alla Protezione Civile Regionale ed all'Assessore all'Ambiente della Regione Calabria.

Si tratta della relazione sui fenomeni meteo-pluviometrici registrati in Calabria dal 21 al 23 novembre 2020 per predisporre il documento tecnico di accompagnamento alla delibera di Giunta Regionale di richiesta al Governo Nazionale del riconoscimento dello stato di calamità naturale.

Il 21 novembre, data in cui l’ondata di maltempo ha sferzato per ore il territorio crotonese, il rapporto dimostra che per il territorio della provincia di Crotone si è trattato di un evento eccezionale.