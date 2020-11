Calabria in “zona arancione”, riaprono negozi e scuole

Serrande alzate e studenti in aula. Dopo che la Calabria è passata dalla fascia “rossa” a quella “arancione” a Catanzaro hanno riaperto i negozi ed è ripartita la didattica in presenza per i bambini delle elementari e i ragazzi fino alla prima media.

Già da ieri, primo giorno di “zona arancione” alcuni negozi hanno aperto, ma oggi le serrande di tutte le attività rimaste chiuse sono state rialzate. Al momento non si registrano particolari problemi dovuti agli assembramenti, ma in diverse zone dei centri più grandi si registrano movimenti da parte di cittadini, che hanno così approfittato degli sconti pre natalizi hanno deciso di lanciare promozioni. Rimangono invece chiusi bar e ristoranti, che possono tuttavia fare asporto e consegne a domicilio. (LEGGI cosa puoi fare in zona arancione)

Sono tornati sui banchi i bambini dell'asilo, delle elementari e i ragazzi di prima media a Catanzaro e Reggio Calabria mentre a Cosenza le lezioni erano riprese venerdì scorso. Didattica a distanza per tutti, invece a Crotone e Vibo Valentia per ordinanze sindacali che prevedono la riapertura i 5 dicembre. Anche in diversi altri comuni, i Sindaci hanno deciso di prorogare la didattica a distanza fino ai primi di dicembre.