Legambiente, recuperati oltre 10 mila copertoni

I volontari di Legambiente Calabria, in collaborazione con 26 amministrazioni comunali, hanno partecipato all’evento Puliamo il Mondo 2020, in collaborazione con EcoTyre e rivolto prevalentemente al recupero ed allo smaltimento dei copertoni abbandonati.

In un solo giorno, sono stati raccolti oltre 10 mila pneumatici, per un peso complessivo di circa 70 mila chili. Una quantità immensa, che è stata ora consegnata al consorzio che provvederà al loro riciclo.

“Crediamo molto in queste iniziative perché rispettiamo il nostro Pianeta e perché ci permettono di incontrare tante persone, volontari, cittadini, bambini, con cui dialogare e spiegare loro vis-à-vis quanto possiamo fare per l’ambiente rispettando la filiera di recupero dei pfu. Non smetteremo mai di ribadirlo: i pfu possono essere gestiti in modo sostenibile attraverso il lavoro di consorzi come il nostro che garantiscono il ritiro gratuito a gommisti e officine che si occupano del cambio gomme; quindi non esiste nessun motivo di abbandonarli nell’ambiente” dichiara il presidente di EcoTyre, Enrico Ambrogio, che conferma una serie di iniziative anche nel resto d’Italia.

“È necessario agire in un’ottica sia preventiva che di controllo ed è essenziale sensibilizzare i cittadini con iniziative e campagne ambientali. Si tratta di una vera e propria sfida culturale dalla quale dipende il benessere e lo stesso futuro dei calabresi. Nel contempo è essenziale che la Politica e le Amministrazioni pubbliche compiano le scelte corrette impegnandosi, con forza, per passare da un modello lineare ad un modello circolare di economia a partire dalla costruzione di impianti della filiera del riciclo per trasformare i rifiuti in risorsa” conclude la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta.