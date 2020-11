Polistena, in auto con fuochi d’artificio artigianali: denunciati due giovani

Due giovanissimi reggini sono stati fermati per un normale controllo stradale da parte dei Carabinieri di Polistena, e sarebbero risultati in possesso di oltre duecento candelotti pirotecnici artigianali.

Una scoperta resa possibile dall’evidente nervosismo mostrato dai due ragazzi, un ventunenne ed un diciassettenne, al momento dell’alt dei militari. Questi hanno deciso di effettuare una perquisizione del mezzo, rivenendo rapidamente due sacchi di plastica con numerosi candelotti.

Complessivamente, i due viaggiavano con circa 3.6 chili di materiale esplosivo a bordo, una quantità tale che in caso di accidentale accensione avrebbe potuto avere conseguenze mortali.

Il materiale è stato sequestrato ed inviato ai Ris di Messina, che ne valuteranno la potenza offensiva. I due ragazzi invece, incensurati e senza alcun precedente, sono stati denunciati in concorso per possesso di materiale esplodente non autorizzato.