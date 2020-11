Vela, a Reggio Calabria l’Italia Cup 2021

Reggio Calabria è stata riconfermata come sede dell’Italia Cup 2021 dalla Federazione Italiana Vela classe Laser. Lo annuncia con entusiasmo il Circolo Velico Reggio, che anche nel prossimo anno avrà l’onore di organizzare una delle più importanti e partecipare regate nazionali.

Occasione importante anche per esorcizzare il periodo difficile vissuto nel 2020, trasformando la vela in uno stimolo al progresso sociale, alla cultura ed al turismo. Si passerà “dal lockdown dal colore rosso all’azzurro del mare dello stretto”, in modo da uscire dalla “depressione economica e psicologica” sfruttando le bellezze naturali delle coste calabresi.

L’evento si svolgerà dal 4 al 6 giugno 2021, e sarà compito del circolo individuare il campo di regata tra la Rada Giunchi ed il Lungomare Gallico. In queste date, si attendono oltre trecento partecipanti mossi da “tanta voglia di mare”.