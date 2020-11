Cdm approva Ristori Quater, 8mld di euro per lavoratori dello spettacolo, turismo e bus panoramici

Proroga delle scadenze fiscali di novembre e dicembre. Assegni per 700 milioni a lavoratori dello spettacolo, fiere, turismo, sport, stagionali, intermittenti. Sono i punti del decreto Ristori Quater approvano ieri notte dal Consiglio dei ministri.

Una riunione in cui, durata poco di un’ora, il Governo ha deciso di ha deciso di stanziare altri 8 miliardi di euro ai lavoratori colpiti dalla crisi economica scatenata dal Coronavirus.

Il rinvio delle scadenze fiscali di novembre e dicembre per imprese e professionisti vale due terzi del totale (5-6 miliardi), a queste si aggiungono i 700 milioni per i bonus di Natale da 1.000 ai lavoratori precari di turismo, terme e spettacolo e da 800 euro per quelli dello sport. Le tasse rinviate dovranno però essere pagate in un'unica soluzione nel 2021: l'1 marzo per la pace fiscale e il 30 aprile gli altri.

Fondi che, come annunciato dal ministro delle Finanze Roberto Gualtieri, riguarderanno anche gli agenti di commercio. L’obiettivo è infatti quello di ampliare “la platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio”.

Nel decreto arrivano anche 10 milioni di euro per i bus panoramici, i mezzi scoperti che spesso si vedono nelle città più cercate dai turisti. E 350 milioni per le fiere e i congressi (inizialmente erano 500 milioni) e 90 milioni per il Fondo emergenze spettacoli, cinema e audiovisivo. 50 milioni invece saranno destinati alle imprese culturali.