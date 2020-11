Covid. Il bollettino. Calano i contagi (+294), ma non i decessi: altre 9 vittime

Diminuiscono sensibilmente i contagi da cronavirus in questa ultima domenica di novembre. Il bollettino odierno segna un amento di 294 casi in un giorno, con un picco di 203 casi nella sola provincia di Cosenza, da giorni al centro di un vertiginoso aumento. Non calano invece i decessi, e con oggi si registrano altre 9 vittime.



Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Cosenza (+203), seguita dalla provincia di Crotone (+38), di Catanzaro (+29), di Reggio Calabria (+21) e di Vibo Valentia (+3). Eseguiti 364.448 tamponi su 353.026 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 5.009 (+203): casi attivi 4.050 (109 in reparto; 13 in reparto al presidio di Rossano e 17 a Cetraro; 18 in terapia intensiva, 3.893 in isolamento domiciliare); 962 i casi chiusi (847 guariti, 115 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 1.465 (+38) casi attivi 956 (40 in reparto; 916 in isolamento domiciliare); 507 i casi chiusi (498 guariti, 9 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 2.402 (+29): casi attivi 1.684 (71 in reparto; 16 in terapia intensiva; 1.597 in isolamento domiciliare); 721 i casi chiusi (659 guariti, 62 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 6.153 (+21), e così distribuiti: casi attivi 3.356 (117 in reparto; 22 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 9 in terapia intensiva; 3.208 in isolamento domiciliare); 2.779 i casi chiusi (2.703 guariti, 76 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 945 (+3): casi attivi 698 (16 ricoverati , 682 in isolamento domiciliare); 246 i casi chiusi (228 guariti, 18 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 313 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 172 casi chiusi (171 guariti, 1 deceduto).

È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile. 142 i soggetti registrati sul portale istituzionale, nessun caso da altre regioni o dall’estero.

CONTAGI COVID-19 IN ITALIA

Lieve aumento a livello nazionale, con un incremento di 20.648 casi positivi in tutta Italia e, purtroppo, 541 nuovi decessi. Gli attualmente positivi al coronavirus salgono a 795.771 soggetti. Oltre 1.5 milioni i casi totali.

I CONTAGI REGIONE PER REGIONE

Lombardia: 405.862 (+3.203); Piemonte: 166.331 (+2.021); Campania: 153.693 (+2.022); Veneto: 143.589 (+2.617); Emilia-Romagna: 121.032 (+1.850); Lazio: 118.191 (+1.993); Toscana: 102.548 (+908); Sicilia: 62.548 (+1.024); Liguria: 51.448 (+437); Puglia: 53.218 (+907); Marche: 29.554 (+518); Abruzzo: 27.469 (+413); Friuli Venezia Giulia: 30.075 (+680); Umbria: 23.740 (+310); P.A. Bolzano: 23.594 (+437); Sardegna: 21.146 (+416); P.A. Trento: 15.557 (+265); Calabria: 16.444 (+294); Basilicata: 8.050 (+172); Valle d'Aosta: 6.463 (+47); Molise: 4.626 (+114).