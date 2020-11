Zona arancione, la regione recepisce l’ordinanza. Riprendono le attività ambulatoriali

La Regione Calabria ha ufficialmente recepito l’ordinanza riguardo la zona arancione (LEGGI), disposta dal Ministro della Salute Roberto Speranza, che prevede una serie di alleggerimenti (LEGGI) nelle restrizioni legate al coronavirus.

Tra le novità più importanti, troviamo la ripresa di tutte le attività ambulatoriali presso le strutture ospedaliere, che vale per le visite di priorità Differita e Programmata.

“Ripartono quelle visite ambulatoriali che si erano fermate in una fase di grande emergenza. Il momento critico non è certo finito, ma ritengo che i calabresi sapranno autoregolamentarsi per tutelare la propria salute e quella di coloro che sono aggrediti dal virus. Invito i cittadini a non affollare gli ambulatori e i reparti e a usare il massimo buonsenso” afferma il presidente facente funzione, Nino Spirlì.

“È necessario che il personale sanitario lavori in tranquillità per poter continuare a erogare quei servizi di qualità che il nostro sistema è riuscito a garantire nonostante la scarsità di strumenti, la vetustà dei locali e la poca considerazione di chi avrebbe dovuto e potuto migliorare lo stato di salute degli ospedali ma ha, invece, preferito il silenzio amministrativo, le agonie burocratiche e il cinismo personale, a danno dei Calabresi più deboli” conclude.