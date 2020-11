Filogaso. Arano il terreno e si imbattono in ordigno bellico

Stavano facendo lavori di aratura in un campo, quando si sono imbattuti in un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale. È successo in località Montesanti a Filogaso, nel centro della Valle dell’Angitola.

Gli agricoltori hanno quindi avvisato il comune e i Carabinieri della stazione di Maierato che hanno provveduto a transennare e mettere in sicurezza la zona. È stata inoltre avvisata la Prefettura di Vibo Valentia che avvierà l’iter previsto per l’impiego del genio militare e degli artificieri per fare brillare l’ordigno.