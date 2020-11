Lsu/Lpu, Pietropaolo (Fdi): “Sostenere la stabilizzazione”

Filippo Pietropaolo

“Con l’approvazione degli emendamenti alla legge di bilancio presentati da parlamentari di maggioranza, e scritti con la collaborazione dell’assessorato al Lavoro, c’è la concreta possibilità di scrivere una pagina di buona politica e dare finalmente serenità a tante famiglie calabresi”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio regionale, Filippo Pietropaolo, commentando il sostegno della deputazione calabrese agli emendamenti di bilancio.

“I tre emendamenti consentono di risolvere una serie di problematiche, dalla deroga per i comuni in dissesto e predissesto alla copertura finanziaria del governo che si aggiunge ai fondi storicizzati della Regione, in modo da consentire una stabilizzazione a 24 ore anziché a 18 ore” spiega il consigliere, che chiede quindi un ulteriore impegno per arrivare all’approvazione del testo.