Covid. Il bollettino. Tornano a salire i contagi (+426), boom nel cosentino

Torna a salire il numero di contagi riscontrati in Calabria, con un vero e proprio boom di casi nella provincia di Cosenza. Complessivamente, a livello regionale, si registrano 426 nuovi contagi, dei quali 241 riferiti alla sola provincia cosentina. Aumenta anche il numero delle vittime, con 13 nuovi decessi. Ieri i nuovi positivi erano 468. (LEGGI)

Aumentano i ricoveri in Calabria (+20), con un totale di 452. Sono 42 i ricoveri in terapia intensiva (-2). Aumentano anche le persone in isolamento domiciliare (+186) con 10.532 casi. Cresce inoltre il dato dei dimessi o guariti, oggi sono 4.894 (+251).

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Cosenza (+241), seguita dalla provincia di Reggio Calabria (+71), di Crotone (+59), di Catanzaro (+49) e di Vibo Valentia (+6). Eseguiti 359.952 tamponi su 350.706 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 4.806 (+241): casi attivi 3.923 (125 in reparto; 13 in reparto al presidio di Rossano e 9 a Cetraro; 17 in terapia intensiva, 3.759 in isolamento domiciliare); 886 i casi chiusi (778 guariti, 108 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 6.114 (+71), e così distribuiti: casi attivi 3.511 (117 in reparto; 29 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 9 in terapia intensiva; 3.361 in isolamento domiciliare); 2.603 i casi chiusi (2.592 guariti, 74 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 1.427 (+59): casi attivi 918 (39 in reparto; 879 in isolamento domiciliare); 507 i casi chiusi (498 guariti, 9 deceduti)

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 2.373 (+49): casi attivi 1.655 (67 in reparto; 16 in terapia intensiva; 1.572 in isolamento domiciliare); 721 i casi chiusi (659 guariti, 62 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 942 (+6): casi attivi 697 (16 ricoverati , 681 in isolamento domiciliare); 244 i casi chiusi (226 guariti, 18 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 313 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 172 casi chiusi (171 guariti, 1 deceduto).

La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Nessun contagio registrato dall'estero, mentre 209 persone hanno registrato la loro presenza sul sito istituzionale della Regione.