Scontro frontale sulla Sp17, auto rimane in bilico su un fosso. Due feriti

È di due feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato questa mattina intorno alle 10 sulla strada provinciale 17 all’altezza del bivio per Zungri.

Per cause in corso di accertamento una Peugeot 3008 ed una Toyota Rav 4 si sono scontrate ed a seguito dell'impatto il conducente della Peugeot è rimasto incastrato all'interno della vettura, rimasta in bilico su un fosso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vibo Valentia che, dopo aver stabilizzato la Peugeot, hanno estratto la persona incastrata affidandola alle cure dei sanitari del 118 per il trasporto in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro. Il conducente dell'altro mezzo è stato trasportato all'ospedale di Vibo Valentia.