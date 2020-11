Controlli nel crotonese: un arresto, 5 denunce e sei segnalazioni per consumo di sostanze

Un arresto, 5 denunce, sei segnalazioni per uso di sostanze. È il bilancio delle attività di controllo e del Piano di Azione Nazionale e Transnazionale - Focus ‘ndrangheta” svolti sul territorio dagli uomini della Questura di Crotone.

Nell’ambito delle attività, gli agenti hanno controllato diverse persone sottoposte a misure di sicurezza; hanno identificato 1.163 soggetti, controllato 308 veicoli, e fatto diversi posti di blocco. Inoltre hanno elevato 4 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; sette fermi amministrativi.

Sono quindici le contestazioni amministrative fatte in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 17 le perquisizioni; e sono state tre le persone accompagnate negli uffici della Questura per l’identificazione, mentre nell’ambito di controlli amministrativi (25 quelli svolti), gli agenti hanno fatto due sequestri e una multa.

Un 29enne di Crotone, con diversi precedenti, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Durante un controllo, l’uomo è stato colto in fragranza di reato mentre si trovava all’interno dell’attività commerciale per la vendita di casalinghi sito in questo Centro cittadini. L’uomo, tratto in arresto, è stato portato nel carcere di Crotone su disposizione del pm di turno.

È ritenuto responsabile di resistenza e minacce a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale l’uomo di 50 anni denunciato dal personale in servizio presso l’aeroporto “Pitagora” di Isola di Capo Rizzuto.

È invece considerato responsabile del reato di danneggiamento l’uomo di 30 anni denunciato dagli agenti delle volanti. Sempre una denuncia per un uomo di 37 anni che, destinatario di un avviso orale con prescrizioni inerenti il divieto di detenere programmi informatici e strumenti di criptazione di messaggi o conversazione, è stato trovato in possesso di uno smartphone, debitamente sequestrato. È invece accusato di evasione l’uomo di 37 anni denunciato da personale della Questura. L’uomo era sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Durante un controllo, gli agenti delle volanti hanno segnalato quattro persone al prefetto, perché considerati assuntori di sostanze stupefacenti. La segnalazione è avvenuta per un 26enne, trovato in possesso di 0,84 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione. Segnalazione anche per un 37enne, beccato con 0,80 grammi di cocaina; un 37enne “pizzicato” con 1,08 grammi di marijuana, 0.70 grammi di cocaina e 0.60 grammi di eroina; un 43enne trovato con 1,77 grammi di cocaina. Venerdì 27 novembre, gli agenti delle volanti hanno segnalato un 38enne crotonese, perché trovato in possesso di 1.42 grammi di marijuana. Tutte le sostanze trovate sono state sequestrate.

Personale della Divisione Pasi, a seguito dell’intensificazione dei servizi di vigilanza nelle zone sgomberate a causa del maltempo, ha notato un punto internet aperto e ha quindi fatto un controllo. È quindi emerso che all’interno dell’esercizio c’era un videoterminale regolarmente acceso e messo a disposizione di un avventore identificato. Gli agenti hanno sequestrato il videoterminale, con tastiera, monitor, mouse, e una stampante termica, e due schedine di gioco. Gli agenti hanno multato il proprietario per non aver sospeso la raccolta di scommesse. La multa comminata è di 400 euro.

Sempre il personale della divisione Pasi, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, ha denunciato in stato di libertà un crotonese 76 anni, perché, nonostante l’uomo avesse una pistola semiautomatica Beretta calibro 9x21, con caricatore di scorta e 50 cartucce dello stesso calibro, aveva omesso di ripetere la denuncia di detenzione delle armi, considerato il cambio di residenza.