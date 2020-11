Covid-19, al via lo screening gratuito sulla popolazione di Morano Calabro

Verrà avviata alle 14.30 di oggi nel chiostro san Bernardino da Siena di Morano Calabro la campagna di screening per monitorare l’andamento in loco della malattia infettiva Covid-19.

Verranno testati almeno 200 cittadini residenti con test antigenici, dei quali i primi cinquanta oggi, il resto domenica. L’operazione si terrà nel rispetto delle misure di contenimento epidemiologico e secondo i canoni di sicurezza generale.

E’ stato, a riguardo, realizzato un doppio percorso di accesso, con entrata/uscita distinte, all’area medica, con obbligo di indossare la mascherina e il divieto assoluto di assembramento. Il tutto avverrà sotto la direzione tecnica di Maria Clorinda Aronna.

La spesa dell’indagine ammonta a 4.600 euro. Di questi, il cinquanta per cento è destinato all’acquisto dei test, dei dispositivi di protezione individuale e della sanificazione; il rimanente cinquanta per cento per processare gli esami. I cittadini non dovranno sostenere alcun costo.

“Abbiamo deciso di impiegare le risorse che in un primo momento avevamo assegnato al turismo sotto forma di “bonus” per incentivare la permanenza dei visitatori nelle nostre strutture ricettive, all’emergenza sanitaria in corso. Ciò per dare un contributo serio e concreto ai bisogni di salute della comunità” afferma il sindaco Nicolò De Bartolo.

“Riteniamo di aver agito, come sempre, nell’interesse esclusivo della collettività. Con responsabilità e determinazione. E per garantire la sicurezza degli operatori sanitari e della nostra gente”, ha proseguito il primo cittadino che ringrazia i medici di base, con i quali l’amministrazione ha “redatto la lista dei soggetti più esposti per sottoporli al test”.