Locri, “pizzicati” con 17 kg di cocaina e oltre 5 milioni di euro in contanti. Arrestati

“Pizzicati” in auto con 17 chili di cocaina suddivisa in 15 confezioni sigillate. Per questo motivo un 24 enne e un 32enne sono stati arrestati.

I due sono stati fermati nel corso di un controllo alla circolazione stradale, ad Ardore Marina, sulla statale 106 Jonica, alla guida di due autovetture e mentre procedevano stranamente accodati.

Notando il nervosismo di entrambi i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo dei mezzi e a seguito di una perquisizione veicolare hanno trovato sul mezzo del 24enne i quasi 17 chili di cocaina. I panetti erano nascosti in un doppiofondo del vano porta oggetti.

I militari hanno esteso le perquisizioni anche alle abitazioni dei due e a casa del 32enne, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno trovato sei bidoni in plastica, interrati nel giardino e nascosti sotto materiale di risulta, contenenti la somma in contanti di oltre 5 milioni di euro, in banconote di vario taglio, in buste di plastica termosaldate sottovuoto.

I due sono stati arrestati e ristretti nelle camere di sicurezza, in attesa di essere portati nel carcere di Locri, a disposizione della Procura di Locri.