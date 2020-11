Limbadi, perde il controllo dell’auto e finisce sotto attraversamento stradale

È di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto sulla strada provinciale 30 a Limbadi, tra Mandaradoni e Caroni. Questa mattina i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti per la messa in sicurezza del tratto stradale.

Per cause in corso di accertamento l’uomo alla guida di una Fiat panda, mentre faceva una curva, per cause in corso di accertamento, è andato a finire fuori strada terminando la corsa sotto un attraversamento stradale.

I Vigili del fuoco, intervenuti dal Distaccamento di Ricadi, dopo aver prestato soccorso al conducente e messo in sicurezza la vettura, hanno fatto intervenire una gru dalla sede del comando provinciale e hanno provveduto al recupero della vettura incidentata.