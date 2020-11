Cdm trova la quadra: Guido Longo nominato commissario alla sanità

Sarà Guido Longo, ex prefetto di Vibo Valentia, il nuovo commissario della Calabria. Dopo una lunga serie di rifiuti, gaffe e imbarazzi, e girandole di nomi, il caso sembra arrivato a una svolta.

Ad annunciarlo è lo stesso premier Giuseppe Conte, al termine del brevissimo Consiglio dei ministri convocato oggi proprio per sciogliere il nodo del commissariamento. Conte descrive Longo come “uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità.

La nomina arriva dopo giorni di incontri, riunioni e nomine poi sfumate. Dopo il valzer di nomi finiti sul tavolo del Cdm la Calabria è ha un commissario.

In meno di due settimane sono tre i nomi “saltati”, quello del generale Saverio Cotticelli (QUI), del manager Giuseppe Zuccatelli (QUI) e l'ex rettore Eugenio Gaudio. (QUI)