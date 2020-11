Covid, nuovo balzo in avanti: aumento di 468 casi. Cinque i decessi

Dopo quattro giorni di contagi al di sotto dei 400 casi, oggi, venerdì 27 novembre, la curva inizia a risalire. Nel bollettino di oggi, i nuovi positivi sono 468 (ieri erano 397, QUI il bollettino di ieri), così distribuiti sul territorio regionale: Cosenza (+187), Catanzaro (+51), Crotone (+87), Vibo Valentia (+24), Reggio Calabria (+119).

Sono invece 5 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. In totale dall’inizio dell’epidemia le persone che sono decedute sono 259.

Se i posti occupati nelle terapie intensive scendono di un solo numero e oggi sono 44, quelli nei reparti crescono di quattro e salgono a 432. In totale le persone ricoverate sono 476, mentre quelle guarite sono 4643 (+107). In isolamento domiciliare si trovano invece 10.346 persone (+353). Le persone testate sono 2.948, su 3.147 tamponi effettuati.

I CASI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel territorio reggino le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 6.043 mentre i nuovi positivi sono 119. I casi attivi sono 3.640, di cui 127 ricoveri in reparto e 25 nell’ospedale di Gioia Tauro (-2); 10 in terapia intensiva (+1); 3.748 le persone in isolamento domiciliare (+389). I casi chiusi sono 2.403, di cui 2.334 persone guarite e 69 decessi (+1).

Nel territorio cosentino l’aumento registrato nelle ultime 24 ore è di 187 casi, che portato il totale a 4.565. Al momento i casi attivi sono 3. 687, di cui 123 ricoveri in reparto a Cosenza, 10 in reparto al presidio di Rossano e 13 al presidio ospedaliero di Cetraro (+1); 18 in terapia intensiva, 3.523 in isolamento domiciliare (+170). I casi chiusi sono 881, di cui 775 persone guarite (+14) e 106 decessi (+2).

Nel catanzarese i nuovi positivi registrati sono 51, che portano il totale delle persone che hanno contratto il virus a 2.327. Attualmente i casi attivi sono 1.612, di cui 75 in reparto (+4); 16 in terapia intensiva (-2); 1.521 in isolamento domiciliare (+25). I casi chiusi sono 715, di cui 655 persone guarite (+24) e 60 decessi (+2).

Nel crotonese sono 87 i nuovi casi, che portato il computo totale a 1.366. Attualmente i casi attivi sono 869, di cui 41 ricoveri in reparto e 828 persone in isolamento domiciliare (+18). I casi chiusi sono 497, di cui 491 guariti (+69) e sei decessi.

Nel vibonese, dove si registra un aumento di 24 casi, il totale è di 935. Attualmente i casi attivi sono 701, di cui 18 ricoveri (+1) e 683 persone in isolamento domiciliare (+23). I casi chiusi sono 234, di cui 217 guariti e 17 decessi.

Le persone provenienti da altra Regione o stato Estero sono in totale 485, attualmente i casi attivi sono 313 e sono tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 172, di cui 171 guariti e un decesso. È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione. Altra Regione o stato estero 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 238. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.