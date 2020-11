Vono (Iv) “occupa” simbolicamente ufficio del commissario a Catanzaro

Silvia Vono

La senatrice di Italia Viva, Silvia Vono, ha occupato simbolicamente l'ufficio del commissario ad acta della sanità calabrese nel palazzo della Regione a Catanzaro per sollecitare la nomina del commissario da parte del governo nazionale. L'iniziativa di Vono è condivisa anche dal senatore di Iv Ernesto Magorno.

"Italia Viva - ha spiegato Vono in un videomessaggio - ha deciso di attivare un sit-in fino a quando il governo non sblocca questa situazione, che rasenta il ridicolo. Non abbiamo un commissario da più di un mese e si alternano di nomi che poi rinunciano o vengono improvvisamente cambiati dal governo. La nostra idea è' quella di dare un aiuto vero alla sanità calabrese, che non può più restare allo sbando.

“Abbiamo deciso con il collega Magorno - ha proseguito la senatrice di Iv - di autonominarci commissari alla sanità e infatti noi di Italia Viva siamo qui, in questo ufficio, per ricevere le istanze dei calabresi. Le nostre ministre Bellanova e Bonetti si muoveranno direttamente con il governo per chiedere l'immediata nonnina del commissario se non è possibile che restiamo noi a presidiare La Calabria ha bisogno di una polita seria, di una sanità che non sia pi+ in emergenza. Attendiamo risposte dal governo: il governo - conclude Vono - è stato messo in mora parecchio tempo fa, non è più il caso di attendere".