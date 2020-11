Morte Matteo Vinci, annullato l’arresto per giovani di Soriano

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere per due giovani di Soriano è stata annullata. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza nei confronti di Antonio Criniti, 30 anni di Soriano e Filippo De Marco, 41enne di Soriano in relazione alle accuse di omicidio, tentato omicidio aggravato dalle modalità mafiose, danneggiamento, detenzione di esplosivi e tentata estorsione.

I due, Criniti difeso da Pamela Tassone, e, De Marco da Vincenzo Cicino e Giuseppe Orecchio, restano accusati soltanto traffico di stupefacenti.

I due erano stati raggiunti dal provvedimento emesso dal gip distrettuale nell’operazione “Demetra 2”, scattata lo scorso 20 ottobre. Nel corso dell’operazione erano finite nella rete anche altre cinque persone, alcune delle quali già destinatarie di un’ordinanza riguardante il primo step dell’indagine sull’autobomba.

Per l’accusa, i due sorianesi, per saldare un debito di droga avrebbero accettato di fabbricare la bomba poi collocata sotto l’auto dei Vinci. Questa è esplosa il 9 aprile del 2018, a Limbadi, uccidendo Matteo Vinci, 43 enne biologo e ferendo gravemente il padre Francesco (QUI).

Un’accusa che, unita a quella di tentata estorsione e della detenzione di armi, è stata annullata dal Tribunale del Riesame.