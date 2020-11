Psr, altri 40 milioni di anticipo per misure a superficie della campagna 2020

Altri 40 milioni di euro saranno immessi nel circuito finanziario del settore agroalimentare calabrese. L’organismo pagatore regionale Arcea ha difatti elaborato e mandato in pagamento il decreto 104, relativo all’anticipo delle misure a superficie del Programma di sviluppo rurale, per la campagna 2020.

Ne dà notizia l’assessorato regionale all’Agricoltura, guidato da Gianluca Gallo, per il quale si tratta di “risorse tutte destinate a garantire liquidità al comparto in un periodo particolarmente complicato per i piccoli agricoltori come per le aziende”.

In particolare, il provvedimento, grazie al quale saranno liquidati complessivamente 40.697.926,45 di euro in favore di 11.764 beneficiari del Psr in relazione alle misure 10 “Pagamenti agro – climatici – ambientali”, 11 “Agricoltura biologica” e 14 “Benessere degli animali”.

Si tratta, nello specifico, di un anticipo nella misura dell’85% dell’importo richiesto. Il kit decreto 104, rispetto al quale a partire dall’1 dicembre prossimo l’organismo pagatore avvierà le procedure per consentire l’erogazione dei saldi, segue di qualche giorno l’elaborazione di altri due analoghi atti, con i quali l’organismo pagatore ha assicurato al mondo agricolo calabrese altri 8,2 milioni per misure strutturali e a superficie, portando così a più di 220 milioni l’importo complessivo delle liquidazioni effettuate da Arcea dall’inizio del 2020 ad oggi.