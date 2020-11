Villapiana. Comune attento ai cittadini: disposta installazione pensiline fuori dalle Poste

L’Amministrazione comunale di Villapaina, considerata l’importante funzione pubblica svolta dagli uffici delle Poste Italiane, ha voluto migliorare la fruizione del servizio da parte dei cittadini.

La volontà dell’apporto migliorativo deriva soprattutto dall’aver considerato l’afflusso di persone che, in determinati giorni del mese, si registrano presso gli uffici postali, in special modo a Villapiana Lido e Scalo e considerato che l’obbligo del rispetto di una distanza interpersonale minima, pone spesso i cittadini di Villapiana, e più in generale gli utenti delle Poste Italiane dislocate sul territorio comunale, nelle condizioni di dover attendere fuori, davanti agli uffici, il proprio turno.

Vista la stagione fredda alle porte, questa Amministrazione intende contribuire a limitare le situazioni di disagio installando, presso gli uffici postali di Villapiana Lido e Scalo, una pensilina esterna che possa proteggere da pioggia e vento i cittadini in attesa.

La Giunta municipale ha disposto l’acquisto di “pensiline di attesa uffici postali” e relative panchine e saranno installate nei primi giorni di dicembre.