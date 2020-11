Scuola. A Crotone lezioni in presenza ferme fino al 5 dicembre

Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, in considerazione della fondamentale necessità di assicurare la massima sicurezza ai bambini e ragazzi, ha predisposto una ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole fino al 5 dicembre compreso.

Il provvedimento, che riguarda gli istituti pubblici, è stato adottato in considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso.

L’attenta analisi effettuata sui dati attualmente pervenuti rispetto alla diffusione del covid – 19, - si legge in una nota stampa del Comune - non consente, allo stato la ripresa della didattica in presenza. La sospensione dell’attività didattica in presenza, si è rivelata, tra l’altro elemento di contenimento della diffusione del coronavirus. Particolare attenzione si è rivolta ai servizi per l’infanzia da 0 a 3 anni.

L’assessore ai Servizi Sociali Filly Pollinzi ha avuto un costante confronto con Uni Nidi, l’associazione che si occupa degli asili nido in città, ed in linea con quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020, si è concordato, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza l’attività in presenza, presso gli asili nido privati, per questa specifica fascia di età.

Allo stesso modo, in linea con il disposto del DPCM, si demanda all’autonomia delle istituzioni scolastiche lo svolgimento della didattica in presenza per alunni con diversa abilità.