Covid-19. Ennesima vittima a Crotone: morto l’ex assessore Emilio Candigliota

Emilio Candigliota

Lutto a Crotone per l’ennesima vittima del Coronavirus. A spegnarsi è l’ingegnere Emilio Candigliota, ex assessore comunale sotto una delle giunte Vallone e docente di matematica in servizio presso il liceo scientifico “Filolao” di Crotone.

Candigliota, che aveva compiuto 67 anni lo scorso 23 ottobre, versava da tempo in condizioni critiche a causa del Coronavirus ed era stato ricoverato a Catanzaro. Tra la nottata e la mattina di oggi le sue condizioni si sarebbero aggravate e, purtroppo, è sopraggiunto il decesso. Il liceo scientifico ha proclamato una giornata di lutto in suo ricordo.