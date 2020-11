Viabilità. Anas: limitazioni per lavori sull’A2 nel vibonese

Per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione – previsti dall’Accordo Quadro - del viadotto ‘Angitola’ e del sovrapasso sull’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito in provincia di Vibo Valentia. A renderlo noto è l’Anas.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 6:00 di domani e fino alle ore 20:00 di sabato 28 novembre 2020, sarà in vigore la chiusura delle rampe in ingresso e di uscita in carreggiata nord, dello svincolo di Pizzo Calabro (km 339,960).

Inoltre, nella medesima fascia oraria, a partire da oggi e fino a sabato 28 novembre, sarà in vigore il restringimento della carreggiata nord dal km 341,800 al km 339,800 e della carreggiata sud, dal km 338,500 al km 3740,200, con limite massimo di velocità di 40km/h in prossimità del cantiere.

Il traffico veicolare in direzione sud in ingresso e di uscita allo svincolo di Pizzo Calabro – informa Anas - potrà usufruire del successivo svincolo di Vibo Valentia/ Sant’Onofrio (349,722), con proseguimento lungo la SS18 ‘Tirrena Inferiore’ e la exSS606 ‘di Vibo Valentia’.