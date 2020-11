Rapine ai trasportatori tra Rosarno e Gioia Tauro: smantellata banda, 5 arresti

È scattata nella provincia di Reggio Calabria un’operazione, denominata “The End”, condotta degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Gioia Tauro.

Dalle prime luci del giorno i poliziotti gioiesi hanno dato esecuzione a cinque misure cautelari a carico di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapine a mano armata, furti in abitazione, spaccio di stupefacenti e danneggiamenti. Presi di mira, in particolare, gli autisti dei furgoni in uso ad imprese di trasporto merci.

***

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, che si terrà presso il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro alle ore 10.30, alla presenza del Questore Bruno Megale.