Maltempo, proventi del libro di Fiorino per la raccolta fondi per l’alluvione

Lo scrittore Maurizio Fiorino ha deciso di destinare i proventi del suo nuovo libro per la raccolta fondi dell'emergenza alluvione che ha colpito il territorio.

I proventi del nuovo libro "Erbacce" appena pubblicato, andranno quindi alla raccolta fondi lanciata dal Comune di Crotone in collaborazione con il "Crotonese" per l'emergenza alluvione.

Lo ha comunicato lo scrittore sulla sua pagina social: “La notte del 22 novembre 2020 una tragica alluvione ha colpito Crotone. La città è in ginocchio, e da tutta Italia sono partite iniziative per raccogliere fondi a supporto degli alluvionati e per la ricostruzione della città.

“Erbacce” racconta una delle periferie di Crotone, Fondo Gesù, duramente colpita dall'alluvione del '96 e alla quale ho già dedicato un romanzo nel 2016. Il racconto esce oggi in ebook per le Edizioni E/O, il ricavato verrà devoluto per la ricostruzione della città.”

“Stiamo ricevendo in questi giorni tanti attestati di solidarietà. Questo gesto è particolarmente gradito perché che ci arriva da un figlio della nostra terra che dimostra il suo grande amore per la nostra città. Lo ringrazio di cuore” dichiara il sindaco Vincenzo Voce.