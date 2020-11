Covid-19: la curva aumenta, in 24 ore 397 nuovi casi. Quattro i decessi

Continua a salire, seppur lentamente, la curva dei contagi da coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono 397 i nuovi positivi registrati sul territorio regionale. Le persone risultate positive al nuovo virus Sars-CoV-2 sono 15.256, e quelle negative sono 329.728.

È la provincia reggina a registrare più contagi (+164), segue poi Cosenza (+102), Catanzaro (+61), Crotone (+59) e Vibo Valentia (+11). Nessun caso invece di positività tra persone arrivate da altre regioni o stato estero.

Il dato dei ricoveri aumenta di tre nuovi casi, con 428 persone ricoverate nei reparti, mentre i pazienti più gravi sono 45, con un aumento di due nuovi ricoveri. Sono 9.991 le persone attualmente in isolamento domiciliare (+195), mentre i guariti sono: 4.536 (+191). Sono quattro i decessi delle ultime 24 ore, in totale nella nostra regione sono morte 253 persone.

Il totale dei tamponi eseguiti sono 353.604, ma ad oggi le persone sottoposte a test sono state 344.984.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel territorio reggino i nuovi casi sono 164, ma dall’inizio della pandemia le persone hanno contratto il virus sono in totale 5.926. I casi attivi sono 3.524, di cui 129 in reparto, 25 nell’ospedale di Gioia Tauro (+5), 9 in terapia intensiva (-2) e 3.359 in isolamento domiciliare (+46). I casi chiusi sono 2.402, di cui 2.334 guariti (+113) e 68 decessi (+2).

Nel territorio cosentino, che oggi registra un incremento di 102 nuovi casi di positivi, dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus sono state: 4.381. Al momento i casi attivi sono 3.516, con 120 casi in reparto a Cosenza, 14 a Rossano e 11 nel presidio di Cetraro (-2). Sono 18 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1) e 3.353 (+97) le persone che si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 865, di cui 761 (+6) guariti e 104 decessi.

Nel catanzarese, dove in 24 ore sono stati registrati 102 nuovi casi, dall’inizio della pandemia i casi totali del territorio sono: 2.274. Attualmente i casi attivi sono 1.585, di cui 71 in reparto (-3); 18 in terapia intensiva (+3); 1.496 in isolamento domiciliare (+31). I casi chiusi sono invece 689, di cui 631 guariti (+28), 58 deceduti.

Nel crotonese l’incremento è di 59 nuovi casi, ma dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus sono state: 1.279. Attualmente i casi attivi sono 851, di cui 41 in reparto (+1) e 810 in isolamento domiciliare (+17). I casi chiusi sono 428, di cui 422 guariti (+41) e 6 decessi.

Nel vibonese, dove l’incremento è di 11 casi, il computo totale raggiunge quota: 911. Sul territorio ci sono : 677 casi attivi, di cui 17 ricoveri (+2), 660 in isolamento domiciliare (+4). I casi chiusi sono 234, di cui 217 guariti (+3) e 17 decessi (+2).

Per quanto riguarda il dato di pazienti affetti da covid provenienti da altra Regione o stato estero i casti sono 313 e sono tutti in isolamento domiciliare.

La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 157.