Crotone, perdita sulla condotta idrica. Rubinetti a secco in città

Perdita sulla condotta idrica in uscita dal serbatoio di accumulo denominato "Vescovatello Alto". Così per procedere alla riparazione la Congesi, la società che si occupa del servizio idrico a Crotone, sospenderà la fornitura di acqua.

Per ridurre al minimo gli inevitabili disagi del caso, la società sta organizzando il cronoprogramma. Le squadre di manutenzione lavoreranno di notte e quindi dalle 3 di notte di venerdì 27 novembre verrà sospesa la fornitura idrica nelle seguenti zone della città: centro Storico; Via San Leonardo; Discesa San Leonardo; Viale Gramsci; Viale Magna Grecia e traverse; Via Risorgimento; Via Libertà e traverse; Via Falcone; Via Borsellino; Parco Carrara; Via IV Novembre; Via Matteotti; Via Roma (parte alta); Via Venezia (parte alta); Via Santa Croce; Via Paternostro; Via San Francesco; Via Carrara; Via Manna; Via G. Da Fiore; Via Nazioni Unite e traverse; Zona Lampanaro; Poggio Pudano

La normale ripresa della distribuzione idropotabile dovrebbe avvenire entro le 9 della stessa giornata.