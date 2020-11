Incidente sul lavoro a Condofuri, muore un operaio

L’ammodernamento della linea ferroviaria jonica miete un’altra vittima. Nella prima mattina di oggi, intorno alle 7.30, un operaio che aveva appena finito il turno è finito al di sotto del vagone ferroviario rimanendo ucciso.

Interrotto il collegamento ferroviario per garantire i rilievi del caso alla scientifica, intervenuta subito dopo l’accaduto. Da definire infatti come l’uomo sia potuto cadere rimanendo schiacciato, per comprendere se si tratti di un malore o di una fatalità.

La Rete Ferroviaria Italiana ha prontamente inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia della vittima. Un caso analogo si era verificato il 26 settembre scorso (LEGGI), dove un altro operaio appartenente alla stessa ditta era rimasto ucciso, sempre presso la stazione di Condofuri.