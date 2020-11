Tragedia a Pordenone, cosentino di 33 anni uccide la moglie

Si è presentato con le mani ancora sporche di sangue Giuseppe Forciniti, 33enne originario di Cosenza che, all’una di questa mattina, ha confessato agli agenti della Questura l’omicidio della moglie, Aurelia Laurenti, uccisa nella notte tra il 25 e il 26 novembre.

L’uomo si era trasferito in Friuli molti anni fa ed era andato a vivere con la compagna a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, nella casa dove poco dopo la mezzanotte è avvenuta la tragedia.

Il 33enne si è presentato proprio negli uffici della polizia del capoluogo friulano sostenendo di aver avuto una colluttazione con un ladro, sorpreso in casa, e poi di aver avuto una lite con la moglie. Ma le mani sporche di sangue hanno insospettito gli agenti che hanno deciso di eseguire un controllo.

Una volta arrivati sul posto, hanno così trovato la donna senza vita e con diverse ferite al collo presumibilmente da arma da taglio. Il 33enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario e l’abitazione è saottoposta a sequestro per ulteriori accertamenti.

Al momento della tragedia i figli della coppia, due bambini di 8 e 3 anni, non erano presenti.