Cosenza, violenta lite familiare: arrestato per maltrattamenti

Ennesimo arresto per maltrattamenti avvenuto, purtroppo, in concomitanza della Giornata Internazionale per la lotta alla violenza di genere. I Carabinieri di Cosenza, intervenuti per sedare una lite familiare, hanno tratto in arresto un trentottenne rumeno che si sarebbe reso colpevole di maltrattamenti e violenza domestica.

Il tutto è successo nella tarda serata di ieri, quando i militari sono stati allertati da una chiamata partita dai vicini della coppia, che stava vivendo un violento litigio. Giunti sul posto, i militari hanno rinvenuto la donna in stato di shock, con segni di tumefazione sul volto, assieme a numerosi vetri infranti e oggetti rotti. In casa erano presenti anche i figli minorenni, che hanno assistito al litigio.



L’uomo, palesemente ubriaco, alla vista dei Carabinieri, avrebbe tentato il suicidio ingerendo grandi quantità di medicinali, ma è stato fermato e consegnato al personale del 118 giunto sul posto. A seguito del ricovero, è stato arrestato e condotto nel carcere di Cosenza.