Riapertura ospedali chiusi, Greco: “Non capisco la mancanza di coesione”

Filomena Greco

Il primo cittadino di Cariati torna a parlare della riapertura degli ospedali calabresi chiusi, auspicando una necessaria “presa di posizione politica unitaria”. La stessa però si interroga sulla mancanza di coesione a livello regionale, dove le proposte dei sindaci sembrano non essere tenute in considerazione.

“Non si capisce il motivo per cui – dichiara Filomena Greco – non abbia trovato ancora gli ampi e conseguenti consensi la proposta di far inserire all’ordine del giorno del prossimo consiglio regionale la discussione ed approvazione di un atto di indirizzo al Presidente facente funzioni della Regione Calabria affinché ci si attivi, anche eventualmente con ordinanza regionale, per la riapertura dei presidi territoriali di cui vi è più necessità in questa fase”.

La stessa chiede di valutare attentamente e rapidamente la riapertura dei nosocomi, sopratutto in questo particolare momento di criticità dovuto al Covid. “Bisogna sostenere nei fatti e non solo a parole la grande battaglia per il diritto alla salute che soprattutto i sindaci calabresi, con la riuscita manifestazione unitaria a Roma del 19 novembre scorso, hanno dimostrato di portare avanti, senza se e senza ma”, conclude.