Commercio, Macrì (Lega): “Dai colossi dell’e-commerce concorrenza sleale”

Oltre 500 amministratori in tutta Italia hanno aderito ad una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per chiedere provvedimenti in merito ai grandi portali web ed alla “concorrenza sleale” che applicano nei confronti dei piccoli commercianti.

Un’iniziativa simile è stata lanciata anche dalla Lega, ed in Calabria ha trovato l’appoggio del coordinatore provinciale giovanile di Vibo Valentia, Antonio Macrì, già consigliere comunale.

“I piccoli commercianti di Calabria rischiano di non alzare più la saracinesca mentre i grandi colossi delle vendite online stanno accumulando introiti con percentuali che segnano il più 200%” afferma il consigliere, che ribadisce come “la Calabria rischia di passare dalla piena emergenza Covid19 alla più profonda crisi economica mai vista in questa terra se non nel dopoguerra!”.

Lo stesso dunque espone le preoccupazioni percepite sul territorio, che potrebbero peggiorare in vista delle festività natalizie. La richiesta “serva a non vedere le saracinesche dei nostri commercianti rimanere abbassate”.