Danni maltempo: Gallo in visita a Isola

L'assessore Gallo e il sindaco Vittimberga

Era presente anche il sindaco di Isola Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga alla seduta di giunta regionale che si è tenuta ieri, martedì 24 novembre, presso la sala consiliare del comune di Crotone. Un’assemblea eccezionale che ha avuto come ordine del giorno la grave situazione dei territori colpiti dall’emergenza meteorologica dei giorni scorsi.

Il primo cittadino di Isola ha preso parola illustrando le numerose e preoccupanti situazioni del territorio, mettendo in risalto sia i danni pubblici, ovvero strade, voragini e quant’altra, sia, e soprattutto, quelli dei singoli cittadini: agricoltori, commerciati ma anche gente comune che da un giorno all’altro ha visto i sacrifici di una vita perdersi sotto il fango. La stessa Vittimberga ha poi chiesto “Riscontri concreti e immediati, la credibilità di noi politici sta tutta nelle risposte che diamo ai cittadini e soprattutto nei tempi in cui le diamo”.

Al termine dell’incontro il primo cittadino ha invitato l’assessore Gianluca Gallo, con deleghe alle politiche agricole e sociali, a recarsi sul posto per tastare di persone le condizioni del territorio di Isola Capo Rizzuto.

L’assessore ha accetto l’invito arrivando però nel tardo pomeriggio, in quanto per una situazione logistica ha iniziato il suo giro di perlustrazioni da Cirò Marina, per poi arrivare a Strongoli e quindi Isola. Considerato il calar della sera l’assessore non ha potuto visitare le frazioni e le zone di campagna maggiormente colpite, ma lo stesso non ha voluto far mancar il suo saluto al Centro Operativo Comunale, complimentandosi con tutti i volontari che hanno operato senza sosta durante quest’emergenza e li ha poi ringraziati per essersi spesi per il bene del territorio in piena sintonia con l’amministrazione comunale. C’è stato poi il tempo di verificare l’immagine simbolo di quest’alluvione, la voragine di Piazza Aldo Moro che ha fatto il giro d’Italia attraverso i maggiori TG nazionali. I

n seguito, si è tenuto un breve incontro nella sala Consiliare alla presenza di una rappresentanza di agricoltori e amministratori comunali, al quale ha partecipato anche il dottor Giacomo Giovinazzo, dirigente generale del dipartimento di agricoltura e risorse agroalimentari.

L’assessore Gallo e il dottor Giovanizzo hanno dato delle indicazioni precise su come espletare l’iter della quantificazione dei danni attraverso perizie giurate ed avviare le procedure per i risarcimenti, che successivamente verranno valutate attraverso verifiche della stessa Regione.