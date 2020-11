Giornata contro la violenza sulle donne: il ricordo è per Maria Rosaria Sessa e Fabiana Luzzi

Fabiana Luzzi

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il ricordo è per Maria Rosaria Sessa (27 anni) e Fabiana Luzzi (16 anni), rispettivamente di Rossano e Corigliano, vittime di femminicidio. La prima in data 9 dicembre 2002, la seconda il 24 maggio 2013. Due vite spezzate per un amore malato. Rimane, ancora oggi e a distanza di anni, il dolore profondo nelle famiglie e negli amici delle due vittime. Loro, comunque, saranno sempre ricordate. A Maria Rosaria Sessa è stata intitolata una Via nella Città di Rossano, mentre a Fabiana Luzzi è stato intitolato il Parco comunale nella Città di Corigliano frequentato da tanti giovani del luogo. Sempre a Corigliano è stato istituito il Centro Antiviolenza intitolato a Fabiana a sostegno delle donne vittime di violenza nelle mura domestiche e non solo. Se sei vittima di violenza o di stalking contatta il numero telefonico 1522 o prendere contatto con il Centro Antiviolenza “Fabiana Luzzi” al seguente numero telefonico: 0983/031388. Negli ultimi anni, purtroppo, sono aumentati i casi di femminicidio, Sono 93 le donne vittime di femminicidio nel 2020.

Una ogni 3 giorni. Dall'inizio del 2020 e fino ad oggi sono 3346 le donne uccise in Italia, con un'incidenza sempre crescente in ambito familiare. Proprio nell'ultimo anno si è raggiunto il picco, l'89% a fronte di una percentuale media del 73,5%. La coppia continua a rappresentare il contesto relazionale più a rischio per le donne. Un dato preoccupante che deve far riflettere tutti. In tanti si augurano che questo fenomeno, con azioni di repressione e denunce da parte delle vittime, possa essere debellato.