Covid-19. Il bollettino: risale leggermente la curva dei contagi: +335 positivi, 7 i morti

Risale leggermente la curva dei contagi da Covid-19 in Calabria che - stando al bollettino della Protezione civile di oggi, mercoledì 25 novembre - ci porta a contare 335 nuovi casi, confermando un piccolo aumento rispetto ai numeri emersi dal bollettino di ieri.(QUI)

Rispettivamente i positivi sono così suddivisi nelle province: di Reggio Calabria (131), Cosenza (82), Catanzaro (46), Crotone (53) e Vibo Valentia (23).

Numeri che fanno salire e a ben 14.859 il complessivo di quanti hanno finora dato positività al virus nella nostra regione, 327.796 sono invece i negativi.

Ma un altro dato che pare affatto accennare a fermarsi - nostro malgrado - è quello dei decessi poiché nelle ultime 24 ore sono sati registrati altre 7 morti. Fin qui le vittime nella nostra regione, per o con il coronavirus, sono state in tutto 250.

Infine, nella nostra regione, e col dato aggiornato a quest’oggi, sono stati sottoposti a test 342.655 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 350.996 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i Covid rilevati sono stati complessivamente 5760 (+131 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 3.473 (125 in reparto; 24 P.O di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 3.313 n isolamento domiciliare); casi chiusi 2.287 (2.221 guariti, 66 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 4.276 (+82): casi attivi 3.420 (120 in reparto AO Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano e 11 al presidio ospedaliero di Cetraro; 17 in terapia intensiva, 3.256 in isolamento domiciliare); casi chiusi 859 (755 guariti, 104 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 2.212 (+46): casi attivi 1.554 (74 in reparto; 15 in terapia intensiva; 1.465 in isolamento domiciliare); casi chiusi 661 (603 guariti, 58 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 1.222 (+53): casi attivi 833 (40 in reparto; 793 in isolamento domiciliare); casi chiusi 387 (381 guariti, 6 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 901 (+23): casi attivi 671 (15 ricoverati, 656 in isolamento domiciliare); casi chiusi 229 (214 guariti, 15 deceduti).

Altra Regione o stato Estero: sono in tutto 488 i casi (+0), così divisi: casi attivi 313 (313 in isolamento domiciliare); casi chiusi 172 (171 guariti, 1 deceduto).

È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 185.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile. Nel computo dei guariti sono stati inseriti 44 migranti trasferiti nei precedenti giorni fuori regione.