Riapri Calabria 2, la Regione: “Non abbandoneremo nessuno”

Il Presidente facente funzione Nino Spirlì e l’assessore allo sviluppo economico Fausto Orsomarso hanno tenuto una conferenza stampa per presentare il bando “Riapri Calabria 2”, che garantirà un contributo di mille e cinquecento euro a fondo perduto alle microimprese ed ai professionisti calabresi.

“Sono 65 milioni che hanno un valore doppio, perché saranno spesi in Calabria. Arriveranno nelle case dei calabresi e daranno l’opportunità di aiutare altre imprese del territorio” commenta Spirlì parlando della dotazione finanziaria del fondo, ricordando che “319 dei nostri comuni contano meno di 5mila abitanti, dove ci sono soprattutto piccole imprese. Se queste entrano in crisi, vi entrano anche le famiglie”.

Positivo anche il commento di Orsomarso, che vuole “rivendicare il diritto di una Calabria che funziona e per trasferire una migliore informazione ai cittadini”. Lo stesso poi annuncia “che uscirà una manifestazione d’interesse anche per i tirocini”, e che la volontà della Regione è quella di non lasciare indietro nessuno.

Poste garanzie anche sui tempi dei ristori. L’assessore ha assicurato che “le domande saranno chiuse entro il 30 novembre e Fincalabra, entro il 3 dicembre, farà le valutazioni”. La platea potenziale è di 43 mila domande, e le risorse saranno garantite tramite clickday.